Itapevi: mãe e bebê de 5 meses que estavam desaparecidos são encontrados na Cracolândia

A moradora de Itapevi Célia Alves dos Santos, de 41 anos, e o filho Heitor, de apenas 5 meses, foram encontrados na manhã desta sexta-feira (25), na região da Cracolândia, na capital paulista. Eles estavam desaparecidos desde a noite de quarta (23).

De acordo com informações do R7, Célia e o filho teriam sido sequestrados 10 minutos após fazer o último contato com o marido. Ambos foram deixados em um quarto de hotel desde o sequestro.

Os indivíduos teriam deixado pão e leite para as vítimas.

Na manhã desta sexta-feira, ao perceber que o leite estava acabando, Célia teria se desesperado e tentou fugir. A moradora de Itapevi saiu em busca de ajuda e encontrou a GCM na Praça Júlio Prestes, onde pediu socorro. Ela e o filho não tiveram nenhum ferimento.

O caso foi registrado como encontro de pessoa no 2° DP do Bom Retiro e deve ser encaminhado à Delegacia de Itapevi, que prosseguirá com as investigações para identificar e prender os envolvidos no crime.