Itapevi: melhorias em Amador Bueno devem ser entregues em julho

A Prefeitura de Itapevi informou hoje (11) que as duas obras executadas em parceria com a ViaMobilidade, na região do bairro Amador Bueno, estão previstas para serem concluídas no mês de julho.

A ViaMobilidade – responsável por operar a Linha 8-Diamante, que liga Itapevi à Estação Júlio Prestes –, iniciou no ano passado a instalação de uma passarela próxima à estação de trem Amador Bueno. O novo acesso levará os pedestres à Rua Ezequiel Antônio de Oliveira, na altura do número 700, às Estradas do Prado e Sabiá.

O objetivo da concessionária é fechar as passagens de nível na Estação Amador Bueno, uma na Estação Santa Rita para melhorar a segurança e mobilidade na região. Além disso, também tem sido executada a pavimentação de um trecho da Estrada do Prado.

As obras fazem parte do projeto de melhorias na cidade de Itapevi em virtude da concessão da Linha 8 do governo estadual à ViaMobilidade.