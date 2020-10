Itapevi pode trocar Benfica por outra empresa de ônibus

Itapevi pode trocar em breve a Benfica por outra empresa de ônibus para a prestação do serviço de transporte coletivo no município. A afirmação é do prefeito Igor Soares (PODE), que discutiu a abertura de uma nova licitação para o setor em reunião nesta segunda-feira (5).

“O atual contrato, atendido pela empresa Benfica, existe há mais de uma década. Neste período a população aumentou, novos bairros foram constituídos, ruas abertas e o serviço já não atende mais a demanda. A solução é abrir uma nova licitação”, declarou o prefeito de Itapevi, por meio das redes sociais.

De acordo com Igor Soares, a Prefeitura contratou uma empresa que está finalizando os estudos de demanda em todos os bairros. “Assim que concluído este levantamento, teremos condições de publicar a nova licitação”, afirmou.

Ele declarou ainda que a empresa que ficar responsável pelo transporte coletivo municipal terá de cumprir exigências como: maior quantidade de ônibus nas linhas, implantação de novas linhas em bairros não atendidos, frota 0km com Wi-Fi, ar-condicionado e GPS em todos os ônibus, plataformas de acessibilidade, carregador com entrada USB, câmeras de monitoramento, além da disponibilidade de aplicativo para que a população saiba com precisão onde está o ônibus.

“Outra novidade é a inclusão de ‘Midi Ônibus’, que são veículos menores para atender bairros como Colinas de São José, Jardim Cruzeiro, Alabama e muitos outros”, disse Igor Soares.

“Em alguns dias será feita a consulta pública, para que a população participe com sugestões para o projeto. Depois desta fase vamos iniciar o processo de licitação”, continuou o prefeito de Itapevi. “Vamos transformar o modelo arcaico que temos hoje na cidade em um sistema de transporte público moderno, confortável e pontual”.