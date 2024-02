Itapevi realiza novo mutirão do emprego com mais de mil vagas nesta quinta-feira (22)

Itapevi realiza novo mutirão do emprego com mais de mil vagas nesta...

A Prefeitura de Itapevi promove nesta quinta-feira (22) mais uma edição do Mutirão do Emprego. Dessa vez serão oferecidas mais de mil vagas em diversas áreas como telemarketing, logística, vendas, indústria, finanças e tecnologia da informação.

A ação será das 8h às 15h no Resolve Fácil Empresa (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Jardim Nova Itapevi).

Os interessados devem comparecer ao local durante esse período com documento oficial com foto, CPF e Carteira de Trabalho.

As vagas de emprego disponíveis na ocasião são em 31 funções, distribuídas nas áreas oferecidas. Auxiliar de logística tem a maior quantidade de oportunidades, com 357 no total. Depois, aparece a de operador de telemarketing receptivo, que terá 290 postos de trabalho.

Em seguida, estão operador de caixa (49), vendedor de comércio varejista (48), operador de empilhadeira (47) e representante técnico de vendas (37). Operador de utilidades e auxiliar de limpeza contam com 29 vagas, cada.

Entre os cargos que exigem ensino superior, destacam-se a de desenvolvedor Datasul e desenvolvedor Protheus, com 10 empregos cada uma. Confira as demais funções disponíveis:

Consultor em ERP Totvs Protheus/Compras;

Consultor em ERP Totvs Protheus/Estoque;

Consultor em ERP Totvs Protheus/Faturamento;

Consultor em ERP Totvs Protheus/Financeiro;

Consultor em ERP Totvs Protheus/Recursos Humanos;

Consultor em ERP Totvs Protheus/Fiscal;

Consultor em ERP Totvs Datasul/Controladoria e Finanças;

Consultor em ERP Totvs Datasul/Manufatura;

Consultor em ERP Totvs Datasul/Logística;

Consultor em ERP Totvs Datasul/Recursos Humanos;

Consultor em ERP Totvs Datasul/Tecnologia;

Analista de Power B.I;

Auxiliar de almoxarifado;

Manipulador;

Auxiliar financeiro;

Costureira em geral;

Encarregado de estoque;

Mecânico de manutenção de máquina;

Mecânico de manutenção de máquinas de costura;

Supervisor de manutenção mecânica;

Técnico em segurança do trabalho.