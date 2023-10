Itapevi recebe nova frota de ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado

Foi apresentada nesta segunda-feira (2) a nova frota de ônibus que atenderá as linhas municipais de Itapevi, por meio da empresa Benfica Barueri Transporte e Turismo (BBTT). Os veículos contam com Wi-Fi, ar-condicionado, câmeras de videomonitoramento e entrada para carregar aparelhos celulares.

A nova frota, que atende a uma solicitação antiga da população, deve entrar em circulação em até quinze dias, segundo o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos). “Acabamos de concluir a licitação do novo modelo de transporte público de Itapevi. […] Fizemos um contrato que atende o interesse da nossa população”, declarou o prefeito hoje, nas redes sociais.

Outra novidade é que os ônibus contam com acessibilidade e são equipados com motores Euro 5, cerca de 80% menos poluentes. “E também [teremos] um aplicativo para que você possa saber o horário exato que o ônibus chegará no ponto de partida”, explicou Igor.

Ônibus elétricos em Itapevi

O prefeito afirmou ainda que o novo contrato da licitação inclui uma cláusula que permite a substituição futura da frota por veículos elétricos. “Itapevi tem muitas ladeiras que ainda não permitem o transporte elétrico, mas, no futuro, a gente tem certeza que a tecnologia vai fabricar ônibus que possam circular na nossa cidade, e já estaremos atualizados”, completou.