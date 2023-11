Itapevi recebe o projeto Rua de Natal a partir deste sábado (2)

A Rua Leopoldina de Camargo, no centro de Itapevi, receberá mais uma edição do projeto Rua de Natal, que trará mais de 50 atividades gratuitas, com música, dança, circo, entre outros.

A programação começa no sábado (2) e vai até 4 de janeiro.

O projeto é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Brasalpla.

Veja a agenda para os primeiros 2 dias da Rua de Natal:

Sábado (2)

19h às 19:30 – Espetáculo de luzes;

19h30 às 20:45 – Banda Cucamonga, apresentação lúdica e divertida com clássicos do Tradicional Street Jazz, além de arranjos autorais;

20h45 às 21h – A Magia do Natal – espetáculo de dança do Grupo Garra;

21h – Banda Municipal Valdir da Silva Ferreira, sob a regência do maestro Anderson Santana, a Banda foi 14 vezes campeã estadual e 3 vezes campeã nacional em festivais de música.

Domingo (3)

18h às 19h – Banda Municipal Valdir da Silva Ferreira;

19h às 19h30 – Espetáculo de luzes;

19h30 às 20h45 – Mostra da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi, coreografias de conclusão de curso de diferentes turmas e estilos desenvolvidas ao longo do ano;

20h45 às 21h – A Magia do Natal.