Itapevi terá coleta seletiva de lixo a partir desta segunda-feira (15)

A partir desta segunda-feira (15) a Prefeitura de Itapevi incia o serviço inédito de coleta seletiva na cidade. Ao menos 15 bairros receberão o projeto piloto, que será ampliado pela administração municipal nos próximos meses.

A coleta seletiva ocorrerá de segunda a sábado, das 6h às 16h, em dias diferentes ao da coleta de lixo convencional (confira abaixo o dia e bairros que serão contemplados inicialmente).

Para reforçar a frota já disponível, serão entregues nesta segunda, às 18h30, em frente a Escola do Futuro Suburbano, 19 novos veículos, sendo nove caminhões de lixo, seis caminhões para serviços de zeladoria, um caminhão pipa, uma varredeira mecânica, uma retroescavadeira, e um caminhão basculante.

A administração municipal orienta aos munícipes que colaborem com a separação do lixo úmido do seco nos dias de coleta. Papel, metal, plástico e vidro devem ainda serem colocados dentro de sacolas plásticas na frente das residências.

“Desperdiçar o lixo é ir contra todas às políticas atuais de economia e do meio ambiente, esse projeto ainda que piloto vai nos mostrar os indicativos do potencial para a reciclagem, tudo isso para Itapevi ser uma referência nacional em geração de renda e oportunidades por meio da coleta seletiva”, afirma o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos).

Para tornar o projeto realidade, a Prefeitura assinou em setembro de 2021 a primeira Parceria Público Privada (PPP) com a empresa Mais Itapevi, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei nº 12.305, que prevê uma série de modificações na coleta de lixo, por exemplo.

Ao longo do contrato, Itapevi vai receber uma série de investimentos, como, por exemplo, a implantação de quatro novos ecopontos, lixeiras subterrâneas e uma escola de educação ambiental para as crianças previstos para os próximos meses.

A Mais Itapevi vai instalar quatro novos Ecopontos na cidade no próximo ano, sendo nos seguintes bairros: Cardoso, Cohab, Santa Rita e Jardim Rosemary. Estão sendo instaladas também oito lixeiras subterrâneas na região central, nos locais onde atualmente existem containers.

Confira abaixo o calendário dos bairros atendidos:

Segunda-feira: Jardim São Carlos /

Terça-feira: Jardim Julieta e Jardim Rainha /

Quarta-feira: Jardim Marina e Jardim Santa Rita /

Quinta-feira: Vila Dr. Cardoso, Jardim Itaparica, Vila São Francisco e Vila Aparecida /

Sexta-feira: Jardim Itacolomi e Vila Santa Rita /

Sábado: Parque Boa Esperança, Colinas São José, Jardim São Luís e Jardim Hokkaido