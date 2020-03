Itapevi vai ganhar Fatec, diz Prefeitura

Em reunião no Palácio dos Bandeirantes na sexta-feira (6), o governador João Doria se comprometeu com o prefeito Igor Soares a instalar uma unidade da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Itapevi.

O convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Centro Paula Souza, prevê que a municipalidade destinará o prédio do antigo Cemeb Tarsila do Amaral, localizado no Suburbano, para instalação da Fatec em Itapevi.

O Estado investirá R$ 5 milhões para reformas e adequações do prédio, inclusive para atender normas de acessibilidade e segurança, além da implantação e manutenção da unidade de ensino, com cursos a serem definidos e divulgados em breve.

“Lembro-me dá época que cursei faculdade, não tinha nenhuma opção para fazer um curso superior em Itapevi. Em breve, a população, inclusive a juventude, terá a oportunidade de estudar na cidade onde mora”, destacou o prefeito Igor Soares. Ele ressaltou ainda que a Fatec, assim como a Etec, é uma luta antiga. “A Etec já teve as obras iniciadas e a Fatec terá adaptação do prédio em breve”.

Para viabilizar a doação do prédio antigo Cemeb Tarsila do Amaral, a Câmara Municipal de Itapevi autorizou, em setembro de 2019, o Executivo a fazer a doação do imóvel ao Centro Paula Souza.