Jackson Faive vem fazer entrega em Osasco em nova ação publicitária do Mercado Livre; vídeo

Sediado em Osasco, o Mercado Livre lançou nesta quinta-feira (12), um vídeo no qual o entregador Jackson Faive, personagem de sucesso do humorista Marco Luque, mostra o caminho do pacote de um produto comercializado na plataforma de e-commerce, desde a compra até a entrega.

O vídeo (assista abaixo) tem gravações no Centro de Distribuição (CD) do Mercado Livre em Cajamar e no bairro osasquense de Quitaúna, onde o item foi entregue.

Lançado no canal do YouTube da companhia, o filme tem o objetivo de desmistificar a tecnologia por trás da logística. “Diante da complexidade do sistema logístico que adotamos no Mercado Livre, para realizar as entregas com o máximo de agilidade possível, achamos oportuno contar essa história com leveza e humor. Na modalidade FULL, o produto é entregue em até o dia seguinte nas regiões metropolitanas de São Paulo, Salvador e Florianópolis. A entrega é realizada no mesmo dia, se a compra for efetuada nessas regiões até às 11h da manhã”, explica o diretor de logística do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, que orienta Jackson Faive no vídeo.

O vídeo começa com a influenciadora Van Duarte realizando uma compra no Mercado Livre, por conta da necessidade urgente de um produto para uma gravação. Na sequência, mostra o personagem de Marco Luque chegando no CD, para conhecer o espaço, buscar o produto e realizar a entrega. O motoboy se diverte ao visitar o Centro de Distribuição, que tem cerca de 150 mil metros quadrados, e explica etapa por etapa do processo, além de mostrar a tecnologia envolvida na operação. Em seguida, Jackson Faive vai entregar o produto na casa da cliente, em Osasco.

“Do ponto de vista de construção de reputação, temos segurança em lançarmos um vídeo divertido que mostra em detalhes a nossa operação. A ação também reforça nosso compromisso em democratizar o e-commerce no Brasil, garantindo que todos os brasileiros tenham acesso às compras online e a entregas rápidas”, diz Priscilla Naglieri, head de Comunicação Corporativa do Mercado Livre.

“Orgulhoso e honrado”, diz Marco Luque

“Foi muito legal conhecer toda a estrutura do Mercado Livre e realizar esse vídeo. Jackson Faive é um personagem muito característico paulistano, em que o motoboy ajuda a movimentar a economia da maior cidade do país, correndo de um lado pro outro fazendo entregas de todos os tipos. Trazer o personagem para o universo dos entregadores do Meli, nesse contexto de pandemia, me deixa orgulhoso e honrado”, comenta Marco Luque.