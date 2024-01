Janeiro Branco: primeiro mês do ano é dedicado à conscientização sobre saúde mental

Janeiro, o primeiro mês do ano, é dedicado à conscientização e o cuidado sobre a saúde mental.

Segundo o Instituto Janeiro Branco, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, o objetivo é coordenar, promover e ampliar os propósitos e os potenciais do Janeiro Branco. Ainda de acordo com a entidade, janeiro foi escolhido porque inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia.

“Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem nas vidas de todos nós”, explica a entidade.

Ainda de acordo com o Instituto, a cor branca foi escolhida por, simbolicamente, representar “folhas ou telas em branco” sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais sonhamos e as quais desejamos concretizar.

A campanha nasceu em 2014 e foi criada por um grupo de psicólogos de Minas Gerais. À princípio, esses profissionais abordavam pessoas na rua dando pequenas palestras sobre saúde mental para criar uma cultura sobre o tema.

Hoje, a ideia é que qualquer um possa participar da conscientização, utilizando as redes sociais, criando espaços de troca e conversa nas empresas, escolas, comunidade, entre outros, afim de facilitar a identificação das pessoas que possam estar com a saúde mental comprometida.