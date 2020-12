Jeep Renegade volta a liderar segmento dos SUVs no país

O Jeep Renegade retomou a primeira posição no ranking mensal de SUVs do Brasil em novembro, com a venda de 6.544 unidades no mês. Somente neste ano, foram comercializados 48.989 carros da linha.

Graças ao seu desempenho e ao do irmão Jeep Compass, a marca Jeep passou das 95 mil unidades no ano e se mantém na oitava posição do ranking brasileiro de vendas, garantindo a liderança isolada no segmento de utilitários esportivos.

Campeão em 2019 entre os SUVs no Brasil, o Jeep Renegade foi desenvolvido para reinventar o segmento dos utilitários-esportivos compactos. Lançado mundialmente na Europa em 2014, se tornou o queridinho dos consumidores brasileiros que são apaixonados por SUVs no ano seguinte, quando chegou por aqui.

O Renegade, que mantém a capacidade 4×4 e o estilo de vida aventureiro pelos quais a Jeep é conhecida, comemorou em março de 2020 cinco anos de lançamento no país e recentemente atingiu a marca de 350 mil unidades produzidas no Polo Automotivo Jeep de Goiana (PE).

Destaque desde o lançamento

Desde que nasceu no Brasil em 2015, o primeiro modelo produzido pela Jeep em Pernambuco já se destaca. Em setembro do mesmo ano, já entrou para o Top 10 do ranking de automóveis. Em dezembro, bateu o recorde de vendas mensais de um SUV no Brasil.

Em janeiro de 2016, ficou entre os 5 mais vendidos em território brasileiro, posição inédita para um SUV, e levou, pela primeira vez, a Jeep para a liderança geral da categoria utilitários esportivos, conquistada em 2016 e mantida até hoje.

A marca fechou 2019 com cerca de 130 mil veículos vendidos, um recorde que faz do Brasil o segundo maior mercado da Jeep no mundo. Vale dizer ainda que em nenhum outro país as vendas da marca alcançam os 22% do segmento de SUVs como aqui no Brasil.

Renegade Moab

Em 2020, a principal novidade do modelo foi o lançamento da nova versão Moab com o melhor motor turbo diesel do segmento, com 2.0L que oferecem 170 cv de potência e 35,7 kgfm de torque que chegou às concessionárias em setembro para completar a família.

O Jeep Renegade Moab traz itens únicos no segmento, como câmbio automático de nove marchas, tração 4×4, seletor de terrenos e HDC (Hill Descend Control – controle de descida). Oferece ainda central multimídia Uconnect 7″, ar-condicionado dual zone, sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina, pneus de uso misto, ganchos em preto na dianteira e traseira e visual escurecido nas rodas de liga leve de 17” e na grade frontal.