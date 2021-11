João Dias: Linha 9 da CPTM, que liga Osasco à zona Sul de SP, ganha nova estação

Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (5) pelo governador João Doria (PSDB) a estação João Dias, na Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) — que liga Osasco à zona Sul de São Paulo.

A estação, 20ª parada da Linha 9-Esmeralda, é a primeira da CPTM construída pela iniciativa privada, em convênio governo de São Paulo. O projeto e construção da nova estação foram feitos pela Brookfield Properties e a adequação da via pela CPTM. A partir deste sábado (6), a estação começa a funcionar em horário integral, das 4h à meia-noite, beneficiando cerca de 10 mil passageiros por dia.

Iniciada em março de 2020, a construção contou com investimento de R$ 81 milhões, sendo R$ 60 milhões custeados pela iniciativa privada, fruto de um convênio assinado em 2014 entre a CPTM e a Brookfield Properties, e outros R$ 21 milhões de recursos da CPTM.

Localizada a 1,9 km da estação Granja Julieta e a 2 km de Santo Amaro, e construída em uma área de 5,6 mil m², a nova estação oferece acessibilidade plena com três escadas rolantes, três elevadores e itens que garantem a sustentabilidade arquitetônica com gerador próprio de energia, sistema de detecção e combate a incêndio, mecanismo para captação e reaproveitamento de água de chuva, sistema de energia solar, além de recursos tecnológicos para monitoramento completo por câmeras.

Outro ponto de destaque é a passarela de transposição da Marginal Pinheiros com 53,4 metros de extensão, que conecta a plataforma de embarque à estação.

“A parceria com a iniciativa privada garante melhoria contínua da prestação de serviço nos trens da CPTM a favor da mobilidade de milhares de passageiros. Por ser uma estação intermediária, a construção foi um grande desafio tanto do ponto de vista técnico de engenharia como operacional, uma vez que circulação de trens não deixou de funcionar”, afirmou Pedro Moro, presidente da CPTM.

“A inauguração da estação João Dias traz uma nova alternativa de mobilidade para a cidade. A formalização da doação da estação por parte da Brookfield Properties mostra como a parceria entre a iniciativa privada e o poder público pode deixar um legado permanente para a sociedade. Hoje entregamos este equipamento urbano de alta qualidade que vai beneficiar todos que moram e trabalham na região”, destacou o CEO da Brookfield Properties no Brasil, Roberto Perroni.

Expansão da Linha 9

A entrega da estação João Dias à população integra o projeto de expansão da Linha 9-Esmeralda da CPTM — que liga Osasco à zona Sul de São Paulo, com investimento total de R$ 975 milhões e o objetivo de ampliar as opções de mobilidade e transporte público no extremo sul da capital paulista, que ainda inclui as estações Bruno Covas-Mendes-Vila Natal, inaugurada em agosto, e Varginha, prevista para ser entregue em 2022. A estimativa é que cerca de 110 mil passageiros passem a utilizar a Linha 9-Esmeralda diariamente com o funcionamento integral dessas estações.

Cartão TOP vai substituir o BOM

Durante o evento, Doria também lançou o TOP, novo cartão de mobilidade para os transportes sobre trilhos e ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU na Região Metropolitana de São Paulo. O anúncio faz parte do plano de modernização dos meios de pagamento dos transportes metropolitanos.

O novo cartão de mobilidade para os transportes sobre trilhos e ônibus intermunicipais vai substituir o cartão BOM gradativamente. A novidade também vai permitir novas funcionalidades para os passageiros que utilizam o cartão de transporte sem interferir nos serviços e vantagens já presentes no BOM, como o desconto de R$ 1,50 na integração entre ônibus e trilhos.

Pela primeira vez, uma única plataforma agregará e integrará funções de pagamento de transporte, débito e crédito, e futuramente diversos outros serviços ao cidadão. Desde o lançamento, serão oferecidos serviços financeiros, como a Conta Digital e o cartão multifuncional, que, além de cartão de transporte, também é cartão de débito e crédito aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos comerciais. O cidadão poderá escolher a opção apenas para o transporte.

Entre as outras novidades deste lançamento está a integração do cartão com o aplicativo TOP que, além da venda dos Bilhetes Digitais QR Code, também possibilita a gestão da conta digital e das funcionalidades de transporte, débito e crédito do cartão. Outro diferencial que estará presente em período de teste na nova Estação João Dias é o pagamento por aproximação em duas catracas por meio das bandeiras Mastercard, Visa e ELO. Elas estão sinalizadas para facilitar o embarque. A compra de bilhetes também pode ser feita por meio do aplicativo TOP para celular, WhatsApp e máquinas de autoatendimento e estabelecimentos credenciados.

Assim como o BOM, o Cartão TOP poderá ser usado para embarque nas linhas intermunicipais da EMTU na Região Metropolitana de São Paulo, na CPTM e no Metrô. A mudança de BOM para TOP começa no dia 5 de novembro com os cartões BOM Vale-Transporte e, a partir de dezembro, será ampliada para os cartões BOM Comum. Os cartões BOM Escolar, Sênior e Especial serão trocados no início de 2022.

O novo cartão poderá ser retirado gratuitamente em um dos postos presenciais ou entregue em domicílio (com custo de envio). O calendário, informações e locais de troca do cartão estão disponíveis em: www.boradetop.com.br. A data de fim do funcionamento dos atuais cartões BOM será divulgada nas próximas semanas.