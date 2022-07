Joelma se recusa a atender fã que viajou 14 horas para vê-la em Osasco e é criticada na web

Um vídeo que mostra a cantora Joelma recusando-se a tirar foto com um fã durante um show em Osasco repercutiu nas redes sociais (assista ao vídeo abaixo). O episódio, ocorrido no sábado (9), colocou o nome da cantora entre os mais comentados no Twitter.

Nas imagens gravadas pelo fã, que não quis se identificar, Joelma aparece a caminho do palco. Nesse momento, o rapaz diz que viajou 14 horas para encontrá-la e pede uma foto, mas a cantora nega. “Meu amor, é caso de doença. Ou eu atendo você, ou faço o show, e aí?”, responde a cantora.

De acordo com Fábia Oliveira, do portal “Em Off”, o fã havia ganhado um sorteio que lhe dava o direito de fazer uma foto com a artista. O rapaz saiu de Goiás só para encontrá-la, mas não foi recebido como esperava.

O show, que aconteceu no sábado (9), na Arena Castelo Show, em Osasco, seguia diversas exigências contra a covid-19, entre elas, o teste negativo para covid-19, uso de máscara e carteirinha de vacinação. Ainda segundo o “Em Off”, o fã teria cumprido todas as condições.

Após o ocorrido, a assessoria da cantora divulgou uma nota para explicar que Joelma ainda não tem autorização médica para atender os fãs porque está se recuperando das sequelas da covid-19. “Reforçamos ainda que os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal esse momento com os fãs sempre foi uma prioridade durante os seus 28 anos de carreira”, diz o comunicado.

O episódio que colocou o nome da cantora entre os mais comentados neste domingo (10) dividiu opiniões dos internautas. “O tempo que ela parou pra fazer essa grosseria teria tirado a foto”, disse um. “Não precisava ser ignorante com o jovem. Era só falar que não podia ter contato com os fãs”, comentou outro. “A Joelma acertou mil vezes em relação a isso, no único erro a crucificam”, escreveu outro internauta.