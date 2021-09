Jornalista de Osasco arrecada brinquedos para doar no Dia das Crianças

O jornalista Gilberto de Almeida iniciou mais uma campanha nas redes sociais com o objetivo de arrecadar 3 mil brinquedos em Osasco. As doações serão entregues no dia 12 de outubro às crianças carentes que moram na comunidade Fazendinha, no Padroeira.

Gilberto está preparando uma ação para celebrar o Dia das Crianças e entregar os brinquedos. “Faço esse evento já há alguns anos e tenho a esperança de que vamos conseguir arrecadar mais brinquedos agora”, afirma o jornalista, ao Visão Oeste.

Devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19, Gilberto explica que a ação neste ano passará por algumas adaptações para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Faça a sua doação

Quem quiser contribuir doando algum brinquedo pode entrar em contato com Gilberto por meio do WhatsApp (11)98330-0790. As doações também podem ser realizadas via Pix (assessoriagilbertodealmeida@gmail.com). “Qualquer doação é bem-vinda. Aqueles que optarem fazer Pix, vou comprar os brinquedos e enviar foto da nota fiscal”, explica.

Comerciantes e empresários de Osasco e região que quiserem contribuir com a campanha terão dois meses de publicidade gratuita no Portal Notícias de Osasco e Região (NOR).