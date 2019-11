Jornalistas noticiam “morte cerebral” e “quadro irreversível” e colegas manifestam luto, mas assessoria diz que Gugu está vivo

O dia foi movimentado pela chocante notícia de que Gugu Liberato sofreu um acidente doméstico e estava internado em estado grave em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos. Informações de pessoas próximas à família a jornalistas, de que o apresentador havia tido morte cerebral e está em “estado irreversível” e mensagens de luto de colegas de Gugu foram desmentidos pela assessoria, que garante que ele está vivo, na UTI.

Gugu caiu de uma altura de cerca de 4 metros ao tentar pendurar enfeites de Natal na parte externa de sua mansão e bateu com a cabeça em uma quina, nesta quarta-feira (20).

O jornalista Amaury Jr. foi o primeiro a divulgar que o quadro de Gugu era grave. Depois, com base em informações obtidas junto a um amigo da família, noticiou que o estado dele é “irreversível”.

Na Band News, o jornalista Reinaldo Azevedo lamentou, ao vivo, a morte de Gugu. Depois, voltou atrás e declarou que a informação não está confirmada.

A colunista do jornal carioca “O Dia” Fábia Oliveira afirmou Gugu Liberato teria tido morte cerebral e que “foi informada sobre o óbito na tarde de hoje, mas, em respeito à família, preferiu esperar um comunicado oficial ou que outro veículo noticiasse o fato”. Com informações precisas, o texto do portal o dia chegou a dar detalhes do suposto velório e enterro, que aconteceria no cemitério do Morumbi.

Na sequência, amigos e colegas de trabalho de Gugu chegaram a manifestar pesar nas redes sociais. A apresentadora Ticiane Pinheiro, companheira de Gugu na Record, postou em seu perfil oficial no Instagram: “Hoje é o DIA MUNDIAL DA TELEVISÃO! Que ironia do destino um de seus maiores representantes partir exatamente nesse Dia! Gugu, obrigada por fazer parte da vida de tantos brasileiros, por servir de inspiração pra tantos comunicadores! Vou lembrar pra sempre do especial ‘Família Record’ que eu te tirei de amigo secreto e te dei os pintinhos amarelinhos, e você, generoso que é, disse tantas coisas legais pra mim que até hoje tocam meu coração! Descanse em paz, amigo querido! Muita luz e força para seus familiares, amigos e fãs! Te amaremos pra sempre!”.

Em seguida, Ticiane mudou a postagem para: “TODO MEU CORAÇÃO E MINHAS ORAÇÕES PARA O MEU AMIGO @guguliberato E SEUS FAMILIARES!!!”.

Depois, na noite desta quinta, em um comunicado oficial, a assessoria de imprensa de Gugu declarou: “Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas”.

“De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família”, continua a assessoria.

Leia a íntegra da nota da assessoria de imprensa de Gugu sobre o estado de saúde do apresentador:

“COMUNICADO

Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente (uma queda) em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação.

Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas.

Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica.

De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família.

Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestação de apoio.

Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos.”