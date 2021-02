Jovem agredido por segurança do BIG em Osasco ganha doações e é incluído no Bolsa Família

O Fundo Social da Prefeitura e o deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL) anunciaram assistência social aos jovens expulsos e agredidos por seguranças do hipermercado BIG em Osasco em caso que repercutiu esta semana.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver dois seguranças do BIG acompanhando uma dupla de jovens que havia comprado garrafas de água para revender até a saída do complexo de compras onde fica o hipermercado. Na saída, um dos seguranças chuta e estoura o fardo de garrafas de água que estava na mão de um dos garotos.

De acordo com o Delegado Bruno Lima, que acompanhou o caso, funcionários do estabelecimento afirmaram que os jovens não haviam causado nenhum tipo de problema no local.

“REPÚDIO TOTAL para a atitude dos funcionários do BIG Osasco Localizamos os garotos, vítimas dessa brutalidade e, juntamente à Prefeitura e Assistência Social de Osasco, daremos todo o suporte a eles e seus familiares, como alimentação e roupas, além de incluí-los no programa Bolsa Família”, declarou o deputado estadual, por meio das redes sociais.

O BIG afirma que repudia as agressões e que vai investigar o caso.