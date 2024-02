Jovem de Carapicuíba é morto a facadas após pedir para usar banheiro de bar

Uma confusão em frente a um bar terminou com a morte de Vinícius Souza, de 25 anos, a facadas, no Jardim Angélica, em Carapicuíba. O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira, 8 de fevereiro, e foi exibido em reportagem do “Cidade Alerta”, da Record TV.

A vítima tinha consumido bebida alcoólica em uma adega e saiu após pagar a conta. Depois, pediu para usar o banheiro do bar que fica ao lado da adega. Segundo a reportagem, populares relataram que o proprietário do bar não teria gostado de Vinícius pedir para usar o seu banheiro, sendo que tinha consumido no comércio concorrente. Iniciou-se então uma discussão.

Uma câmera de monitoramento registrou a briga, que começou por volta das 3h35, na rua. Nas imagens, Vinícius aparece usando uma camisa clara. Um rapaz de roupa preta se aproxima, começa a discutir. Minutos depois, esse rapaz pegou uma faca e desferiu golpes em Vinícius.

Um terceiro homem aparece nas imagens, mas não faz nada para conter a briga. Ainda de acordo com a reportagem, quem estava com a faca seria neto do dono do bar e trabalhava no estabelecimento junto com o avô. As imagens mostram ainda quando os dois suspeitos desceram na rua após a confusão. Eles não foram mais vistos.

O corpo de Vinícius foi encontrado envolto de sangue na calçada próxima ao bar. Ele deixou a mãe e a namorada, que estava grávida de seis meses, da primeira filha do casal.

Elisangela Firmina de Souza, mãe da vítima, diz não acreditar no que aconteceu. “Eu fui trabalhar, saí de manhã com o meu coração apertado porque ele não tinha chegado ainda. […] Foi por um motivo tão fútil, nada justifica. Não foi justo”, lamentou a mãe de Vinícius, à Record TV.

Uma testemunha confirmou o nome dos dois suspeitos de envolvimento no assassinato de Vinícius. Com as informações, a Polícia de Carapicuíba pediu a prisão preventiva de ambos por homicídio qualificado por motivo brutal.