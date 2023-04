Jovem de Carapicuíba que lutava pela vida após ser atingido por raio não resiste e morre

Faleceu nesta quinta-feira (27) o morador de Carapicuíba Danilo Luz Oliveira, aos 22 anos. Ele lutava pela vida desde que foi atingido por um raio próximo ao campo do CSU, no bairro Ariston, em abril de 2019.

A morte foi confirmada pela mãe do rapaz, Zenilda Luz, nas redes sociais. “Eu não acredito… À tarde peguei [o Danilo] nos braços e agora [ele está] nos braços de Deus”, lamentou, ao publicar um vídeo no qual acompanha o filho na fisioterapia.

Danilo jogava bola com amigos quando o raio caiu, no dia 6 de abril. Ele ficou internado por três meses, sendo que 21 dias foram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi entubado, precisou colocar uma sonda para se alimentar e foi submetido à traqueostomia. Ao receber alta hospitalar, o jovem, que tinha 19 anos, foi para casa muito debilitado e dependente de cuidados especiais.

Na época, a então namorada dele estava grávida de cinco meses. Uma semana antes do acidente, Danilo chegou a escolher o nome da filha: Lorena. “Hoje ela é a nossa força. Deus mandou a Lorena no momento certo para nos ajudar a ter forças para continuar”, declarou Zenilda, em vídeo publicado no TikTok.

A mãe de Danilo passou a usar as redes sociais para compartilhar informações sobre o estado de saúde e pedir orações pelo filho. O jovem de Carapicuíba precisou fazer diversos tratamentos. Quatro anos após lutar bravamente para sobreviver, Danilo não resistiu. A causa da morte não foi informada.

“Deus já o recebeu de braços abertos”

Amigos e pessoas que acompanharam a luta da família manifestaram pesar pela morte do rapaz. “Força, minha amiga. Conheço essa dor. Não tem palavras para te confortar, sinta-se abraçada por uma mãe que vive a mesma dor”, lamentou uma mulher. “Força! Conheci vocês pelas redes sociais. Você foi muito guerreira, que Deus acalme seu coração e que você compreenda que agora ele descansou, e onde ele está não tem dor nem sofrimento”, escreveu outra.

“Meus sentimentos tenho muito orgulho de você, mãezinha. Você foi uma guerreira! Que Deus venha confortar o seu coração”, disse um internauta. “Um guerreiro que lutou muito. Acompanhei a história dele, tem todo meu respeito. Deus já recebeu ele de braços abertos”, comentou outro.