Jovem de Carapicuíba viraliza ao fazer tour pela cidade no “TikTok”

Em menos de um minuto, Matheus Luna, de 22 anos, faz um tour por Carapicuíba sem sair de casa. Os vídeos (assista abaixo), criados no aplicativo TikTok, tiveram mais de 53 mil visualizações e 4,7 mil compartilhamentos nas redes sociais.

Matheus, que mora no bairro Santa Terezinha, descreve alguns pontos da cidade em dois vídeos curtos e cheios de humor. “Vamos começar pelo letreiro de quando você sai de Alphaville e entra na ‘alphavela’, onde tem escrito ‘Carapicuíba é do Senhor Jesus’”, diz o carapicuibano no vídeo.

“Jardim Planalto, onde acontece o maior evento anual da América Latina: o 1° de Maio. Grandes artistas já foram lá, como Simone & Simaria e Patati & Patatá”, descreve.

O jovem carapicuibano apresenta ainda a Aldeia de Carapicuíba, que é um patrimônio histórico cultural, o Parque dos Paturis e o shopping da cidade. “O shopping é enorme e todo mundo ama porque o cinema é R$ 6″, brinca.

No segundo vídeo curto, Matheus fala do terminal de ônibus da cidade, do trânsito na avenida principal, a Inocêncio Seráfico, e das lanchonetes mais conhecidas do município. “Um dos grandes mistérios de Carapicuíba é o MC Donald’s da cidade, que apareceu do nada, ninguém lembra de construção. Da noite para o dia, isso apareceu aí”, comenta.

O TikTok tem se popularizado na internet, ainda mais durante a pandemia de covid-19, quando muitas pessoas estão em quarentena e buscam por entretenimento online.

Matheus conta que passou a usar o aplicativo há algum tempo e grava vídeos com frequência. No entanto, não esperava que a ideia de usar Carapicuíba como um dos temas de seus vídeos fosse viralizar. “O que eu imaginava era que os meus amigos iam compartilhar e só, mas a galera curtiu demais. Por mais que eu tenha zoado Osasco e Itapevi, o pessoal de lá também riu bastante”, diz o carapicuibano.

Os munícipes se identificaram e curtiram tanto as descrições que Matheus faz no tour virtual, nomeado “Meu País Carapicuíba Parte 1”, que pediram para ele gravar novos vídeos.

“Eu não tinha a intenção de fazer outros vídeos. Só usei ‘Parte 1’ porque isso engaja mais no aplicativo. Mas o pessoal pediu tanto que eu acabei fazendo a parte dois e agora, querem a parte três também, inclusive estão me sugerindo lugares”, contou.

Além das curtidas e dos compartilhamentos, a criatividade e o talento do jovem renderam muitos elogios nas redes sociais. “Muito bom Matheus Luna, não te conheço, mas você alegrou meu final de semana. Ri demais, só trouxe verdades”, disse uma mulher.

“Vc é demais Matheus, parabéns. Quero a parte 3”, escreveu um internauta. “Amei!Continua, tem muita coisa pra gente lembrar e dar risada”, disse outro internauta. “Muito bom, descreveu Caracas city todinha”, escreveu um rapaz.