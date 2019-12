Jovem de Osasco é localizado após quase 3 meses desaparecido

Após quase três meses desaparecido, Leandro Teodoro, de 20 anos, morador do Jardim Padroeira, em Osasco, foi localizado e está bem, com a família. O jovem foi localizado no Centro de São Paulo.

Leandro Teodoro havia desaparecido na tarde do dia 12 de setembro, após sair do trabalho, no setor de hortifrúti de um supermercado.

NOTA DA REDAÇÃO:

Para preservar a imagem das vítimas de desaparecimento e das famílias, o Visão Oeste não divulga detalhes sobre as causas e os momentos de desaparecimento quando as pessoas são localizadas, principalmente crianças.

A publicação de que as vítimas de desaparecimento foram encontradas e estão com as respectivas famílias visa apenas prestar contas ao leitor, que muitas vezes compartilhou as informações e ajudou na localização.

Agradecemos a quem ajudou a compartilhar as informações para ajudar com que o rapaz fosse localizado e contamos com a compreensão de todos.