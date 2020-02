Jovem desaparece na frente da casa da namorada em Jandira

A família procura por Everton Rodrigues, de 21 anos, morador de Jandira, que está desaparecido desde o dia 23 de janeiro. O rapaz foi visto pela última vez em frente à casa da namorada e usava calça jeans, tênis preto e blusa de frio vinho.

O desaparecimento do jovem é um mistério para a família. A única informação que receberam até o momento foi do dono do bar que fica em frente à casa de Kellen, namorada do rapaz. Segundo ele, Everton teria ido ao bar para comprar cigarro e voltado para a calçada.

“Nunca imaginei que isso fosse acontecer porque ele sempre me avisa onde vai, com quem ele está. Ele é muito bom”, contou a namorada de Everton à reportagem do “Cidade Alerta”, da Record TV.

A última visualização no aplicativo de mensagens dele foi às 19h da noite no dia do desaparecimento. “Eu mandava mensagem, mas ele não respondia. Ele estava online, mas não respondia”, contou Kellen.

A mãe do rapaz procura pelo filho dia e noite. “A gente não sabe mais aonde procurar, o que fazer. Tem hora que eu fico imaginando que alguém jogou ele dentro de um carro ou deram alguma coisa na bebida e levaram ele. Nessas horas, a gente só pensa o pior” disse.

A família registou boletim de ocorrência e busca imagens de câmara da segurança da vizinhança.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Emerson pode entrar em contato por meio do telefone (11) 9 7358-9986. Outras opções são o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, e a Polícia Militar 190.