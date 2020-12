Com alucinações, jovem desaparece na zona Leste de SP e corpo é encontrado em Santana de Parnaíba

O corpo de Taílo Marques de Sousa, de 22 anos, foi encontrado no rio Tietê, em Santana de Parnaíba. O jovem estava desaparecido desde a madrugada da sexta-feira (27), quando voltava de uma festa e seguia a caminho de casa, na Vila Prudente, zona Leste de São Paulo.

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que Taílo passa em frente ao mercado, próximo de sua casa, por volta das 3h30 da madrugada. Uma mulher afirmou que viu o rapaz correndo às margens do rio Tamanduateí, que deságua no rio Tietê, como se estivesse fora de si e dizendo que estava sendo perseguido. Ela disse que não viu alguém atrás do jovem.

O corpo de Taílo foi encontrado quatro dias depois que ele foi visto pela última vez, a cerca de 40 km de distância, já em Santana de Parnaíba. Os chinelos do rapaz foram encontrados em pontos diferentes do rio Tamanduateí, onde os amigos e familiares fizeram buscas na tentativa de encontrá-lo.

Há dois meses, Taílo deixou o Ceará, onde morava com os pais, e veio para São Paulo para trabalhar com o tio como ajudante de pedreiro. Depois de seu desaparecimento, os pais de Taílo informaram que ele tinha alguns surtos. “Depois que aconteceu isso, a gente soube que ele teve surtos. Do nada, começava a conversar como se tivesse vendo alguma coisa, mas a gente não sabia disso, afirmou Suelene de Sousa, tia do rapaz, ao “Balanço Geral”, da Record TV.

Uma das hipóteses é de que o jovem tenha tido um surto psicótico, segundo a reportagem. Taílo teria se jogado no ruo Tamanduateí para fugir do que teria visto em uma das alucinações. “Não tem explicação do que aconteceu. Ele estava bem, nunca se queixou de nada”, lamentou a tia.

