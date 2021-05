Jovem finge que é PM para “dar orgulho à família” e é presa

Uma jovem foi presa após usar indevidamente o uniforme de policial militar com o objetivo de “dar orgulho à família” e não admitir que está desempregada.

O caso aconteceu em Vitória da Conquista, na Bahia, no sábado (22). Maria Isabela O. F., de 24 anos, estava na rodoviária com o uniforme de aluna oficial da PM quando um coordenador da corporação, para ajudá-la, pediu que policiais a levassem até o batalhão.

Em conversa com os PMs, Maria Isabela se apresentou como aluna Fortunato e que estava em uma missão, para a qual havia sido designada por um capitão chamado Henrique, e que faria uma apresentação sobre início das aulas da Academia de Polícia Militar.

Um outro capitão informou aos PMs que não havia nenhum evento do tipo programado. Ela foi mantida junto a outros alunos oficiais enquanto os policiais, cada vez mais desconfiados com a história contada, foram buscar mais informações sobre a jovem e descobriram que ela não era aluna da PM.

Maria Isabela acabou admitindo que não era policial e disse que usava o uniforme para “dar orgulho à família”.

Foram apreendidos com ela um saiote, uma calça, um tarjeta com o nome “AL OF PM FORTUNATO”, luvas, uma camisa branca bordada, uma máscara de proteção com o brasão da PM bordado, um gorro de pala da PM-BA e um cinto de guarnição marrom.

Maria Isabela vai responder por contravenção penal de uso ilegítimo de Uniforme ou Distintivo. Não foi divulgada a forma como ela teve acesso aos itens de vestimenta da polícia. (Com informações do Ipiaú Online e Correio)