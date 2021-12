Jovem leva o maior susto com surpresa de aniversário e viraliza; vídeo

Viralizou nas redes sociais o vídeo (assista abaixo) em que um jovem aparece levando um baita susto com a surpresa de aniversário preparada por amigos. A cena inusitada aconteceu em um restaurante de Ceilândia, no Distrito Federal, e já teve mais de 6 milhões de visualizações no TikTok.

Nas imagens, é possível ver o empresário Matheus Santos Ramos confraternizando com os amigos, quando os garçons se aproximam com uma taça de sorvete e uma vela vulcão. A vela nada discreta e a chegada sorrateira dos funcionários assustaram o rapaz, que soltou até um palavrão.

“Do nada, os garçons chegaram com a vela na minha cara e fazendo barulho. Quase matou o homem aqui de infarto e todo mundo chorou de rir. Foi o legítimo aniversário surpresa”, disse o rapaz, em entrevista ao G1.

Matheus não imaginava que a situação teria tanta repercussão nas redes sociais. O jovem, que tinha apenas seis seguidores no TikTok, chegou aos 12 mil após publicar a verdadeira surpresa de aniversário.

Nas redes sociais, famosos, personalidades e internautas repercutiram as imagens. “Surpresa mesmo”, escreveu Psirico. “Sou assustada nesse nível”, disse um internauta. “Quase foi comemorar com os anjos”, brincou outra. “O melhor é o outro garçom segurando pra ele não fugir”, escreveu outro.

Assista ao vídeo: