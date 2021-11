Jovem não leva dinheiro no 1° encontro com rapaz, que comprou o próprio lanche e comeu sozinho

Uma jovem de 23 anos viralizou no TikTok ao questionar se deveria sair novamente com um homem que lanchou sozinho durante o primeiro encontro dos dois. Ela explica que não levou dinheiro ao encontro, enquanto o rapaz decidiu comprar o próprio lanche.

O vídeo publicado no TikTok já tem mais de 6 milhões de visualizações e gerou debate entre os internautas. Nas imagens, a jovem não mostra o rosto do acompanhante, mas é possível ver que ele está comendo batata frita e tomando refrigerante. “No nosso primeiro encontro eu não tinha dinheiro, então ele apenas comprou comida para ele. Devo sair com ele de novo?”, questionou a mulher.

A publicação recebeu milhares de comentários. “Você ainda pergunta se deveria sair com ele novamente? Independentemente do gênero, por educação, pelo menos compartilharia com você”, respondeu um internauta. “Menina, isso nem deveria ser uma pergunta! Próximo!”, disparou outro. “Um cavalheiro não faria isso”, disse outro.

Um internauta disse que costuma normalizar situações em que o responsável pelo convite é quem paga a conta. Em seguida, a jovem revelou que o convite partiu dela. “Cada um pague o seu”, disse um internauta. “Quem sai de casa sem dinheiro?”, questionou outro.