Jovem transforma casa de moradora de Barueri, que se despede de objetos acumulados, e mudança emociona

O jovem faxineiro Guilherme Gomes, de 21 anos, viralizou na web transformando o seu trabalho em recomeço e superação ao limpar casas de pessoas com transtorno compulsivo de acumulação. Recentemente, ele esteve no apartamento de dona Alba Regina, 65 anos, em Barueri, onde impressionou ao levar à idosa um novo significado à palavra “lar”.

O episódio gravado em Barueri está disponível no canal do YouTube “Diárias do Gui”, que tem mais de 412 mil inscritos. Nele, Gui traz relatos comoventes de dona Alba, que deixou a Bahia na busca por uma nova vida em São Paulo. Ao ser abandonada pelo marido, a mulher passou a lutar contra a depressão.

“A compulsão por acumulação tornou-se sua âncora, seu escape silencioso das tempestades emocionais que assolavam sua alma. Cada objeto acumulado era um lembrete tangível de um passado que ela não queria deixar para trás, uma tentativa desesperada de preencher o vazio da vida. Mas por trás da montanha de lembranças empoeiradas, havia uma mulher forte e resiliente, determinada a encontrar seu caminho”, descreve Gui.

“Tinha vergonha da situação que eu vivia, mas não tinha coragem de abrir a minha porta para ninguém. Melhorei um pouco depois que comecei a passar com psicóloga e ela me deu o maior apoio”, relatou dona Alba, no episódio.

E foi a filha de dona Alba que, depois de muitas tentativas sem solução, procurou a ajuda de Gui. No apartamento, localizado dentro de um conjunto habitacional, a equipe do jovem influenciador fez uma transformação radical, que contou até com uma pequena reforma.

O resultado, publicado nas redes sociais de Gui, emocionou a moradora de Barueri, que não segurou as lágrimas ao ver o lar restabelecido após tantos anos. A equipe do influenciador também promoveu à idosa uma transformação no visual.

“A história de Dona Alba é um lembrete comovente de que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda há luz. Uma narrativa que nos inspira a abraçar nossa própria jornada, com todas as suas lutas e triunfos, finaliza Gui.

Assista à 1ª parte do episódio na íntegra: