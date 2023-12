JUCO abre inscrições para nova turma nesta segunda (4) e terça (5)

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) abre nesta segunda e terça-feira, dias 4 e 5 de dezembro, as inscrições para a formação da 126ª turma de aspirantes. As senhas serão entregues das 9h às 16h, na sede da entidade (rua Rubens do Amaral, 200, no Jardim Bela Vista).

publicidade

Poderão se inscrever jovens com idades entre 15 anos e meio e 16 anos e meio (nascidos de junho de 2007 a julho de 2008), que residam em Osasco e estejam matriculados no ensino médio. No dia da inscrição, é necessário comparecer portando o RG.

A seleção será feita por meio de avaliação do boletim escolar de 2021, 2022 e 2023.

publicidade

Já a previsão para o início do curso, que tem duração de quatro meses, é dia 15 de janeiro de 2024.

Mais informações podem ser obtidas no portal Juventude Civica de Osasco – JUCO – Juventude Civica de Osasco – JUCO.