JUCO abre inscrições para nova turma

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) realiza processo seletivo para mais uma turma de aspirantes. As inscrições acontecerão dia 7 de agosto, com entrega de senhas das 9h às 16h, na sede da instituição: rua Rubens do Amaral, 200, Jardim Bela Vista.

Publicidade

As inscrições para ingressar na JUCO ocorrem três vezes ao ano, nos meses de abril, agosto e dezembro, quando se inscrevem, aproximadamente, 700 candidatos por vez, que devem estar matriculados no Ensino Médio.

Após a prova seletiva, são classificados em média 200 alunos, que são matriculados no Curso de Iniciação ao Aprendizado Profissional. Nos 4 meses de curso são ministradas palestras de diversas áreas profissionais e conhecimentos gerais por profissionais qualificados e também oficinas de informática, escritório modelo, debates,padaria-escola visando a preparação para o estágio.



Mais informações:

3682-3040 / 3684-1238 / www.juco.org.br

JUCO: Rua Rubens do Amaral, 180/200 – Jardim Bela Vista – Osasco