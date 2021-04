Juju Salimeni desiste de vender mansão em Alphaville e aposta em reforma: “Amo minha casa”

Juju Salimeni desistiu de vender sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A musa fitness havia colocado o imóvel luxuoso à venda por R$ 4,7 milhões em março, mas mudou de ideia e decidiu fazer uma reforma na área externa.

“Eu achei que queria mudar de casa, depois decidi que não queria mais. Eu queria fazer uma mudança na minha área externa, que era aquilo que estava me incomodando”, explicou Juju. “Eu amo minha casa, o lugar que ela está, a vista incrível que eu tenho, mas eu queria fazer uma mudança na parte da piscina. Desde que eu me mudei, nunca consegui deixar ela do jeito que eu sonhei”.

A ex-panicat já está com o projeto 3D da obra e compartilhou vídeos e fotos com os seus seguidores, nos Stories do Instagram. Além de mudar toda a área externa, a fachada da mansão também será completamente reformada.

A empresa de arquitetura responsável pela transformação do espaço mostrou detalhes que vão compor a nova decoração. O projeto conta ainda com um balanço inspirado em um dos balanços mais famosos do mundo, que fica nas Ilhas Maldivas.

Com 590 metros de área construída, o imóvel tem entre os atrativos quatro suítes, closet, salão gourmet, salão de festas, sala de jogos, piscina com borda infinita e garagem para até quatro carros. A mansão foi comprada durante união de Juju Salimeni e Felipe Franco, mas ficou para a ex-panicat após a separação do casal.