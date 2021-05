Juliette se hospeda na casa de Anitta e cantora, em viagem, pede que ela cuide dos cachorros

Juliette vive momentos inimagináveis até antes de entrar no BBB 21. Após vencer o programa, a maquiadora e advogada está hospedada com sua mãe, Dona Fátima, na casa de Anitta, no Rio de Janeiro. “Zerei a vida”, declarou.

A cantora está em viagem ao exterior e a ex-BBB e não pôde recebê-la, mas Juliette esbanjou alegria por estar na casa da Poderosa. “Pronto, meu povo! Tô na correria, mas tô aqui! Obrigada pela acolhida nessa casa linda, de uma família que também é da Paraíba e torce por mim e pelos meus. Sim, eu tô na casa de @anitta (mas ela não tá aqui!). Zerei a vida!”, escreveu em seu perfil do Instagram, onde conta com mais de 28 milhões de seguidores.

Anitta respondeu dando boas-vindas à vencedora do BBB 21 e fez um pedido: “Bem-vinda, Juliette! Cuida dos cachorros pra mim enquanto eu tô longe”.

A bonita gravou stories e entrou em reunião, mas a Adm veio dizer que Anitta não está no Brasil. Ela emprestou a casa pra Juliette e principalmente Dona Fátima ficarem guardadinhas. Testes feitos constantemente, tudo com muito cuidado nesse momento de adaptação. 🙏🏼 — Juliette (@juliette) May 11, 2021

As duas são assessoradas pela mesma agência de comunicação, a BPM Com, que também presta serviços para artistas como Thiaguinho e Maria Rita. “Eu tive muito carinho do mundo, de pessoas que se apaixonaram por mim e que me ofereceram a mão. Me convidaram para ficar aqui, quietinhos e testadinhos. Zerei a vida!” , explicou Juliette ao mostrar que está hospedada na casa da cantora carioca, no Rio de Janeiro.

