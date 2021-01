JuntospeloJoãoVictor: vaquinha ajuda no tratamento de jovem de Carapicuíba com hidrocefalia

João Victor Oliveira, de 20 anos, morador de Carapicuíba, foi diagnosticado com hidrocefalia, uma doença caracterizada pelo acúmulo de líquido no cérebro que pode causar dificuldades cognitivas, perda de coordenação motora e até da visão.

Apaixonado por futebol, João Victor viu a sua vida mudar de uma hora para a outra. Há dois anos, assim que recebeu o diagnóstico da doença, foi submetido a uma cirurgia no cérebro.

No final do ano passado, passou por outra cirurgia para a retirada do líquido. Esse segundo procedimento no cérebro, que levou mais de 14 horas, foi bem sucedido, de acordo com os médicos. No entanto, a recuperação do garoto, que também passou por uma traqueostomia, tem sido delicada e inspira muitos cuidados.

Aos pais dele, os médicos informaram que assim que uma secreção no local da cirurgia for controlada, ele terá alta, mas continuará dependente de auxílio da família. Os pais já tem recebido treinamentos e orientações sobre como será o tratamento dele em casa, mas estão desempregados e sem condições financeira para fazer as adaptações necessárias e manter o tratamento.

“A gente está muito preocupado com as coisas da dieta dele porque são coisas que não podem faltar. Então, vai ser um gasto muito alto que vamos ter todo o mês. Além da dieta que ele vai precisar seguir, a gente vai precisar de fraldas, seringas… Também estamos vendo uma poltrona reclinável porque a médica falou que ele precisa ficar sentado na maior parte do tempo”, contou a mãe de João, Any Almeida Cardoso, ao Visão Oeste.

Devido ao quadro clínico de João e a situação financeira da família, Jaqueline Lamar de Mello, uma amiga, decidiu criar uma vaquinha virtual para ajudar no custeio do tratamento do garoto. “Decidimos criar essa vaquinha porque a gente vai precisar montar uma espécie de ‘mini UTI’ na casa dele. Os aparelhos são caros, a manutenção que a gente vai ter também é cara. Então estamos pedindo ajuda para melhorar qualidade de vida dele”, diz nas redes sociais.

Quem puder contribuir com a vaquinha online #JuntospeloJoãoVictor basta clicar no link.