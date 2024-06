Justiça aumenta pena para condenado por extorsão em Cotia após recurso do Ministério Público

Justiça aumenta pena para condenado por extorsão em Cotia após recurso do...

A Justiça de Cotia acatou o pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e elevou a pena de um homem condenado por extorsão de 9 para 14 anos de prisão em regime fechado. O caso, ocorrido em julho de 2021, chamou a atenção pela gravidade e pelo modus operandi dos criminosos.

Segundo a denúncia apresentada pela promotora de Justiça Camila Pinho, o crime teve início com uma colisão proposital na traseira do veículo da vítima. Ao parar para verificar os danos, a motorista foi surpreendida pelo réu e mais três indivíduos, que a ameaçaram com arma de fogo e exigiram seu celular e a senha de sua conta bancária.

Os criminosos tentaram realizar transferências via Pix, mas foram frustrados pela falta de limite disponível na conta da vítima. Diante do insucesso, obrigaram a mulher a cobrir o rosto e a mantiveram em cativeiro por aproximadamente uma hora antes de abandoná-la em local desconhecido.

Na argumentação para o aumento da pena, a promotora Camila Pinho enfatizou que o crime foi cometido por um grupo e com o uso de arma, circunstâncias que, de acordo com o Código Penal, justificam a majoração da sanção em até metade do tempo inicialmente estipulado.

O procurador de Justiça Olavo Soares emitiu parecer favorável ao recurso, que foi posteriormente acolhido pela Justiça de Cotia. A decisão reforça o compromisso do sistema judiciário em aplicar punições mais severas a crimes que envolvem violência e organização criminosa, visando coibir práticas semelhantes na região.