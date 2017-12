Justiça concede a Luisa Mell a guarda dos cães resgatados do “canil dos horrores” em Osasco

A juíza Ana Paula Achoa Mezher, da 2º Vara Criminal de Osasco, deferiu o pedido de guarda definitiva feita pelo Instituto Luisa Mell para os 135 cães resgatados do “canil dos horrores”, no Jardim Adalgisa, onde eles sofriam diversos maus tratos.

Publicidade

O Instituto agora tem a guarda definitiva dos animais e liberação para o descarte de corpos dos animais que não puderam ser salvos. Os animais foram resgatados no final de setembro. Muitos estavam feridos, confinados em cômodos sujos de urina e fezes. Alguns tinham ossos quebrados e estavam cegos. O objetivo do canil seria utilizar os animais para reprodução, para vender os filhotes.

“Agradecemos a todos que nos apoiaram e ajudaram em todo esse tempo. Para esses pobres cãezinhos, vítimas do canil, o pesadelo está, finalmente, chegando ao fim! No dia 20 de janeiro, faremos nosso primeiro evento de adoção de 2018 no MorumbiShopping, onde teremos uma parte deles para adoção, junto com outros de nossos resgatados”, postou o Instituto Luisa Mell nas redes sociais.

O processo contra os responsáveis pelo canil por maus tratos aos animais continua na Justiça.