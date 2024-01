Justiça condena Havan e Luciano Hang a pagar R$ 85 milhões por coagir funcionários na eleição de 2018

O empresário Luciano Hang e a rede de lojas Havan, da qual ele é dono, foram condenados a pagarem mais de R$ 85 milhões por coagir funcionários a votarem em Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018. A decisão é do juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, e cabe recurso.

A ação civil foi movida pelo Ministério Público do Trabalho. Conforme noticiou o portal “Metrópoles” nesta quarta-feira (31), colaboradores teriam sido censurados e humilhados pela rede, de acordo com promotores do caso.

Procurada pela imprensa, a assessoria de Luciano Hang afirma que irá recorrer e considera a decisão da Justiça como “descabida e ideológica”. Mencionou também que, na época mencionada, a Justiça do Trabalho nomeou perícias e “nada foi comprovado, não houve irregularidades”.