Justiça dá 15 dias para Simony pagar dívida de R$ 86,5 mil com escola de Alphaville

A cantora Simony é alvo de processo judicial para a cobrança de uma série de mensalidades escolares que não foram pagas, em uma escola particular em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, onde duas filhas dela estudaram em 2016. A Justiça deu 15 dias para ela pagar mais de R$ 86,5 mil ao colégio.

A decisão é do juiz José Maria Alves de Aguiar Júnior, da 2ª Vara Judicial do Foro de Santana de Parnaíba.

As filhas de Simony, na época com 9 e 12 anos, cursaram a terceira e a sétima série, respectivamente, na Sociedade Educacional Bricor, em Alphaville, Barueri. No processo, a empresa afirma “que prestou serviços educacionais de alta qualidade”, mas não obteve êxito no recebimento dos valores acordados com a cantora.

