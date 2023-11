Justiça de Barueri solta Victor Bonato, influencer evangélico que estava preso acusado de abuso a fiéis

A 2ª Vara Criminal da Comarca Barueri concedeu liberdade ao influenciador evangélico Victor Bonato, de 27 anos, que estava preso há mais de cinquenta dias após ter sido denunciado por abuso sexual a três fieis que frequentavam o movimento Galpão, em Alphaville.

Na decisão, o juiz Fabio Calheiros do Nascimento considerou os depoimentos das denunciantes como confusos, considerando relatos de que aconteceram relações consensuais com Bonato.

“Há também detalhes da declaração delas que não se mostram consistentes para sustentar um processo judicial, mesmo depois de concluída a investigação”, diz um trecho do documento ao qual o “Splah” do UOL teve acesso e divulgou ontem.

Com isso, Victor Bonato foi solto e poderá responder ao processo em liberdade. Ele está proibido de manter contato ou se aproximar das vítimas. “A justiça foi feita!”, comemorou a defesa de Bonato, ao publicar uma foto com ele, na saída da Cadeia Pública de Carapicuíba, nesta quinta-feira (16).

Relembre o caso

Victor Bonato foi preso em setembro, após três mulheres, de 19, 20 e 24 anos, registrarem uma denúncia contra ele na Delegacia da Mulher de Barueri. Elas disseram que o influenciador teria usado de sua “influência religiosa” para obrigá-las a ter relação sexual com ele.

No dia 19, um dia antes de sua prisão, ele postou um vídeo nas redes sociais no qual “confessa seus pecados” publicamente. “Errei como homem e estou aqui confessando. Quero pedir perdão às meninas que magoei, com quem não tive atitude de homem”, declarou o influenciador, dizendo estar “profundamente envergonhado e arrependido”. Bonato, no entanto, alega ser inocente.