Justiça manda milionária acusada de mandar matar o namorado de Alphaville voltar pra cadeia

A Justiça mandou voltar para a cadeia a milionária Anne Frigo, acusada de encomendar por R$ 200 mil a morte do namorado, Vitor Lúcio Jacinto, morador de Alphaville, em Santana de Parnaíba. Ela se apresentou nesta quarta-feira (18) e volta a ficar presa.

Anne Frigo responde por homicídio qualificado. Ela havia sido solta no último dia 10, depois de passar 40 dias presa preventivamente. A defesa alegou que a milionária é ré primária e tem residência fixa.

O corretor Carlos Alex Ribeiro de Souza confessou à polícia ter matado Vitor e afirma ter agido a mando da socialite, que teria oferecido R$ 200 mil pelo crime, valor que não chegou a ser pago. Souza também continua preso.

Anne nega envolvimento no crime e diz que o assassino confesso matou Vitor por dinheiro e porque queria tomar o lugar da vítima na empresa da família.

O crime aconteceu em junho, em uma emboscada. Carlos buscou Vitor, em casa, em Alphaville, Santana de Parnaíba, lhe convidando para visitar um terreno na Castello Branco. No caminho, dentro do carro, deu um tiro pelas costas da vítima, na altura do coração. Em seguida, deixou o corpo próximo à represa de Guarapiranga, na zona Sul de São Paulo, onde foi encontrado dias depois.