Kevinho também escolhe “salão dos famosos”, em Osasco, para cuidar do visual

Após a família da cantora Simone, da dupla com Simaria, e o goleiro Ederson, da seleção brasileira e do Manchester City (ING), o cantor Kevinho é o novo cliente ilustre do Stillus Cabeleireiros, o “salão dos famosos”, que fica no IAPI, em Osasco.

Os profissionais do Stillus foram até a casa de Kevinho, na zona Leste de São Paulo, atender ao cantor.

“Ele nos recebeu muito bem. Humildade total”, relata Geziel Barros, um dos profissionais do salão. “O Stillus está crescendo a cada dia que passa”, comemora.

Publicidade

O salão fica na rua São Cristóvão, 17, IAPI, Osasco. Telefones: (11) 3686-0166 e (11) 9 4603-8691.