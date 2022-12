Key Alves, líbero do Osasco, pode estar no BBB23

Key Alves, atleta do Osasco Vôlei, é dada como certa no camarote no próximo Big Brother Brasil.

A líbero osasquense, que está com uma lesão no ligamento do joelho e afastada da Superliga Feminina de Vôlei 22/23, é muito popular nas redes sociais sendo a jogadora de vôlei mais seguida do mundo.

A atleta de 22 anos tem 6,7 milhões de seguidores no Instagram e fatura alto no Only Fans, rede social de conteúdo íntimo somente para assinantes.

Segundo informações do colunista Léo Dias, Key estará no BBB, que começa dia 16 de janeiro na Globo.