KFC, Subway e Padaria Central doam lanches a profissionais da Saúde em Barueri

Em meio à atual pandemia do novo coronavírus (covid-19), ganham destaque as ações de solidariedade por parte de empresas de alimentação de Barueri.

Nesta semana, a direção da tradicional Padaria Central (localizada na rua Duque de Caxias) tomou uma iniciativa muito positiva. Foram enviados cerca de 100 lanches cuidadosamente preparados, além de sucos, para as equipes que estão na linha de frente no combate ao coronavírus no Pronto-Socorro de Barueri.

Além de profissionais da enfermagem, a equipe de higienização também foi contemplada com os sanduíches.

De acordo com Ana Regina Lisboa, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde de Barueri, a iniciativa demonstrou solidariedade e que essa luta é de toda a sociedade. “Fiz questão de ligar e agradecer este gesto tão bonito”, disse.

O restaurante KFC também entrou na onda solidária, com a doação, nesta semana, de 20 kits de lanche para a equipe de profissionais do Pronto-Socorro Adulto e Infantil.

No sábado (21), uma loja Subway já tinha doado mais de 250 sanduíches para o Pronto-Atendimento do Jardim Paulista.