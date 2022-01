Kinoplex oferece meia-entrada a quem doar 1 kg de alimento no SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco e a Kinoplex lançaram uma campanha para ajudar as famílias atingidas com as fortes chuvas na última semana: quem doar 1 kg de alimento não-perecível até o final deste mês, paga meia-entrada na compra do ingresso.

Quem quiser contribuir ainda mais, pode doar também roupas e acessórios que estão em bom estado. As arrecadações são destinadas para o Banco de Alimentos de Osasco, responsável pela distribuição das doações.

A compra dos ingressos pode ser realizada através do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digitais. Para pagamento exclusivamente em dinheiro, há ainda um caixa exclusivo.

Confira abaixo os filmes em cartaz no SuperShopping Osasco:

Eduardo e Mônica

Uma das músicas mais famosas da banda Legião Urbana é adaptada para os cinemas. Eduardo e Mônica se conhecem em uma festa estranha com gente esquisita e se apaixonam perdidamente um pelo outro. Completamente diferentes, como idade, signos e cor de cabelo, o que parece ser um amor passageiro torna-se namoro sério. O casal supera preconceitos, passa por muitas situações com quem quer destruir o romance deles e provam aquele velho ditado: Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração?

Gênero: Drama /

Duração: 114 minutos /

Classificação: 14 anos /

As Agentes 355

Ao saber que uma organização global de mercenários que ameaçam o mundo quer adquirir uma arma ultrassecreta, Mace Brown, agente da CIA, reúne um time de mulheres para acabar com esse plano maldoso. O grupo formato pelas melhores espiãs do mundo lidam com as diferenças políticas e culturais que as separam e, dessa forma, lutam para proteger o mundo.

Gênero: Ação /

Duração: 123 minutos /

Classificação: 12 anos /

Pânico

A continuação do temido Pânico chega ao cinema mostrando uma mulher voltando para sua cidade natal e tentando descobrir quem está cometendo os atuais crimes cruéis, 25 anos depois que uma série de assassinatos brutais chocar o local. Agora, um novo assassino veste a máscara do Ghostface e começa a mirar em um grupo de adolescentes, que enfrentam essa ameaça obscura e violenta.

Gênero: Terror, suspense /

Duração: 115 minutos /

Classificação: 16 anos /

King’ Man: A Origem

King’s Man: A Origem, terceiro filme da sequência, mostra como tudo começou. Abalado pelo assassinato de sua esposa, Orlando tenta proteger seu filho do perigo da vida, mas a missão fica cada dia mais difícil com uma possível nova Guerra prestes a ser iniciada. Com isso, ele precisa correr contra o tempo para impedir que os piores tiranos e criminosos da história exterminem milhões de pessoas e destruam a humanidade e, novamente, sua família.

Gênero: Aventura e Ação /

Duração: 131 minutos /

Classificação: 16 anos /

Juntos e Enrolados

Após dois anos de união e muita economia financeira, Júlio e Daiana finalmente realizam o sonho de casar com uma linda festa. Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes da cerimônia começar. Uma confusão generalizada acontece, mas a festa precisa continuar

Gênero: Comédia, romance /

Duração: 94 minutos /

Classificação: 12 anos /

Turma da Mônica: Lições

Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha entram em uma enrascada após tentar fugir da aula. Os amigos foram pegos cabulando e, nessa aventura, Mônica quebra o braço. Em consequência disso, seus pais decidem mudá-la de colégio e a proíbem de encontrar os amigos. Agora, a turminha terá que lidar com essa nova situação e, dessa forma, acabam descobrindo o verdadeiro significado da amizade.

Gênero: Aventura /

Duração: 97 minutos /

Classificação: Livre /

Sing 2

Buster Moon e sua turma estão de volta às telonas em uma aventura na glamourosa cidade de Redshore. Em uma tentativa de fazer o astro Clay Calloway subir aos palcos novamente, os amigos enfrentam seus medos e superam seus limites nessa jornada repleta de aventura e músicas.

Gênero: Animação /

Duração: 110 minutos /

Classificação: Livre /

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Após ter tido sua verdadeira identidade revelada, Peter Park tenta lidar com as consequências de ser um super-herói famoso. Para reverter a situação, Park conta com ajuda do Doutor Estranho, mas um imprevisto faz o plano não dar certo.

Gênero: Aventura e Ação /

Duração: 148 minutos /

Classificação: 12 anos /