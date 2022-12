Kinoplex Osasco oferece brinde exclusivo de “Avatar: O Caminho da Água”

Para comemorar a estreia de um dos filmes mais aguardados da última década, “Avatar: O Caminho da Água”, o Kinoplex preparou um brinde especial para os fãs da produção de James Cameron.

Na compra de um combo (pipoca giga e um refrigerante de 1 litro), os clientes levam para casa um balde exclusivo do filme.

Os ingressos para “Avatar: O Caminho da Água” já podem ser adquiridos nos cinemas, como no SuperShopping Osasco, e site do Kinoplex e a promoção do combo é válida em todos os cinemas da rede até quando durarem os estoques.

Assista ao trailer de Avatar 2: