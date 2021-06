Kits de uniformes escolares passarão a ter mochilas e máscaras em Osasco

Segundo o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), os kits de uniformes escolares distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino passarão a ter mochila e máscaras a partir do ano que vem.

O anúncio foi feito por Lins após visita a fábrica que produz os uniformes. “Hoje visitando a fábrica para fiscalizar a qualidade da confecção, tomei uma decisão: no ano que vem, no kit entregaremos também mochilas para os alunos, inclusive daquelas mochilas com rodinhas pros menores”, afirmou o prefeito de Osasco, por meio das redes sociais.

“Outra informação importante: distribuiremos junto com os uniformes kits com máscaras, para quando as aulas voltarem, protegermos alunos e profissionais da educação nesse novo momento”, completou Rogério Lins.

