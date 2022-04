La Guapa Empanadas, de Paola Carosella, chega a Granja Viana

A rede de empanadas artesanais La Guapa, da chef Paola Carosella, acaba de abrir uma loja na Granja Viana, em Cotia. A unidade está localizada no Open Mall The Square (rodovia Raposo Tavares, km 22).

No cardápio, a rede apresenta empanadas suculentas de diversos sabores, como Salteña (carne, azeitonas, ovo caipira e batata cozida), Humita (milho e manjericão fresco com queijo cremoso), Frango Caipira, Cremosa (espinafre e brócolis frescos com muçarela, ricota e parmesão), entre outras. Também há opções veganas, além de café, alfajores, picolés e demais produtos artesanais exclusivos.

O horário de funcionamento da La Guapa no The Square é de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, e sábado e domingo, das 12h às 22h. Além disso, também há a opção de baixar o aplicativo da rede, fazer o pedido em casa e retirar na loja.

Na região, além desta unidade que acaba de ser inaugurada na Granja Viana, a rede de empanadas tem mais uma loja em Alphaville, Barueri. La Guapa também está presente em diversos endereços na Capital e no interior paulista, totalizando 26 unidades.