Ladrão aproveita saidinha para tentar roubar e GCM de Barueri o manda de volta para a cadeia

Na quarta-feira (8), aconteceu uma tentativa de roubo em frente ao ponto de ônibus da rodovia Castello Branco (km 26). No local, a vítima relatou que um jovem a teria agarrado pelo pescoço e anunciado o assalto. Porém, com a chegada de um veículo, o infrator se assustou e fugiu sentido estrada dos Romeiros.

Com a chegada da Guarda Municipal, a vítima relatou as características do bandido, que foi encontrado pelos agentes na rua Campos Sales.

Durante a revista pessoal, os guardas encontram uma faca e verificaram que o rapaz era um presidiário beneficiado com a saída temporária do Dia das Mães. O bandido foi direcionado à Delegacia Central de Barueri.

Tráfico

Outro flagrante aconteceu no dia anterior, quando a Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes pelo Jardim Audir.

Em patrulhamento pela região, os guardas abordaram dois indivíduos que portavam 25 pedras de crack, 18 invólucros de maconha e a quantia de R$ 20. A dupla e os entorpecentes foram direcionados ao 1º DP de Barueri e permaneceram à disposição da Justiça.