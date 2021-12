Ladrão armado abraça comerciante e foge com o carro dele em Carapicuíba

O vendedor de pamonha Flávio Borges teve o carro roubado por um bandido que o rendeu com um abraço, em Carapicuíba. Após anunciar o assalto, o indivíduo pegou a chave do carro da vítima e fugiu com o veículo.

“Quando eu parei no estacionamento da loja, o indivíduo me abordou, armado, e levou o carro”, contou o vendedor de pamonha à reportagem exibida nesta terça-feira (14), no “Balanço Geral”, da Record TV.

Uma câmera de monitoramento registrou a ação do ladrão, no estacionamento de uma loja de materiais de construção, em Carapicuíba. Ele chegou abraçando a vítima, que se esquiva. “Tirei a cabeça debaixo do braço dele e o empurrei, achando que era um amigo. Foi a hora que ele encostrou a arma no meu peito e perguntou se eu queria morrer”, relatou Flávio.

Flávio Borges vende pamonha há 20 anos. O veículo roubado era sua ferramenta de trabalho. Desde que teve o carro levado pelo criminoso, Flávio não conseguiu sair para vender seus produtos e teve a renda de toda a família comprometida.

“Enquanto eu não resolver, porque a gente não tem dinheiro nenhum, tudo fica parado. Inclusive, o carro foi roubado com mercadoria dentro”, lamentou o comerciante.