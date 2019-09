Ladrão é preso após furtar TV na Casas Bahia da Antonio Agu, em Osasco

Na noite desta sexta-feira (20), um ladrão foi preso depois de furtar uma TV de uma loja da Casas Bahia na rua Antonio Agu, no Centro de Osasco.

O homem agiu repentinamente. Ao perceber a que um ônibus vinha chegando, ele cortou os fios que prendiam a televisão e correu até o coletivo carregando o aparelho, que a esta altura estava parado no ponto de ônibus.

Seguranças da loja perceberam o furto, foram atrás do ladrão e acabaram entrando no mesmo ônibus. No coletivo, pediram que o motorista não seguisse viagem e acionaram a Polícia Militar, que prendeu o criminoso.