Ladrão é preso em Barueri após roubar carga de cigarros em Itapevi

Um ladrão foi preso em Barueri na manhã desta quinta-feira (26) após roubar uma carga de cigarros avaliada em R$ 30 mil, em Itapevi. O criminoso foi detido por policiais militares da 5ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

Após ser acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre ocorrência de roubo de carga, a equipe em patrulhamento pela Estrada dos Romeiros, em Barueri, visualizou o veículo Fiorino, na cor branca (posteriormente constatado que se tratava de um “dublê”), com dois indivíduos.

Ao perceberem a presença dos policiais, os criminosos fugiram do local e um deles foi capturado. A carga foi recuperada. Foram localizados no interior do veículo: 4.160 maços de cigarro, 3 pacotes de fumo, 157 itens diversos, um aparelho bloqueador e um aparelho celular.