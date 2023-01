Ladrões assaltam loja em shopping de Alphaville e levam R$ 1 milhão em celulares

Ao menos três indivíduos assaltaram uma loja da operadora Claro, que fica dentro de um shopping na região do Tamboré, Alphaville, em Barueri, na manhã desta quinta-feira (19). O prejuízo estimado é de R$ 1 milhão.

O crime aconteceu por volta das 10h, segundo informações do “Brasil Urgente”, da Band. Os suspeitos renderam dois funcionários da loja com uma submetralhadora e os obrigaram a carregar mochilas com mais de 100 aparelhos celulares. Eles conseguiram fugir em um veículo modelo Fiat Siena. Nenhum funcionário ficou ferido.

A tenente da Polícia Militar, Beatriz Miscow, disse ao apresentador Datena que o carro utilizado pelos criminosos foi localizado em seguida, próximo ao shopping, já na saída da rodovia Castello Branco.

Segundo a polícia, ao menos seis indivíduos estão envolvidos no crime. Com as imagens das câmeras de monitoramento em mãos, os policiais buscam identificar os autores.

Até o momento, ninguém foi preso. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a localizar os suspeitos pode acionar a PM no 190.

O caso é investigado pelo 2º DP de Carapicuíba.

Com informações do “Brasil Urgente”