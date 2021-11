Ladrões se passam por clientes para assaltar loja em Carapicuíba

Dois criminosos se passaram por clientes para render o proprietário e um funcionário de uma loja de roupas e acessórios, em Carapicuíba. Eles levaram R$ 25 mil em produtos.

O crime aconteceu por volta das 19h20 de terça-feira (16), em uma comunidade na Vila Municipal. Um dos criminosos ligou para o dono da loja e combinou um horário para ir até a loja fazer compras. Ao chegar no estabelecimento, ele anunciou o assalto, ao lado de um comparsa.

“Quando ele falou que era meu cliente eu até desconfiei, mas com a correria, só percebi que não era quando ele entrou na loja”, contou o dono do estabelecimento, à reportagem da Record TV.

A loja foi montada dentro da casa do comerciante, que reforçou a segurança do local recentemente, com a instalação de câmeras e portões de ferro. “Aqui não tem fácil acesso. Para entrar aqui, tinha que entrar comigo”, contou o empresário de Carapicuíba.

As câmeras de monitoramento da loja registraram a ação rápida e violenta dos bandidos. Um dos indivíduos aparece com uma faca na mão enquanto o outro amarra as mãos do proprietário e do funcionário.

Ainda nas imagens, os bandidos aparecem pegando vários tênis, roupas, entre outros produtos da loja. O dono do estabelecimento disse ainda que após o ocorrido, o funcionário ficou com medo e pediu demissão.

(Com informações do “Balanço Geral”, da Record TV)

